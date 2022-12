Maltempo e piogge, smottamenti ad Anzano di Puglia. Isolate alcune contrade

A causa delle abbondanti piogge cadute nelle ultime ore nel Foggiano si sono verificati una serie di smottamenti nel comune di Anzano di Puglia. Lo comunica il sindaco del piccolo centro in provincia di Foggia, Paolo Lavanga, spiegando che è stata interrotta la circolazione stradale con l'isolamento di alcune contrade.

Le rassicurazioni del sindaco

Il primo cittadino precisa che "la situazione inizialmente preoccupante sembra stia man mano regredendo. Nel frattempo - aggiunge - per far fronte all'emergenza, abbiamo provveduto ad attivare la macchina dei soccorsi, interessando la centrale operativa di Bari della protezione civile oltre che la Provincia che è intervenuta in queste ore a liberare la strada provinciale 136. Avendo - precisa Lavanga - un importante presidio di servizio 118, dobbiamo evitare a qualunque costo l'isolamento". Il Comune ha anche provveduto all'attivazione del Centro operativo comunale (Coc) per soccorrere eventuali persone in difficoltà e mettere in sicurezza la circolazione.