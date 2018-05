Due giovani pugliesi i più bravi venditori d'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esperienza e grandi doti da venditori. Questi i punti di forza di Lucia Di Tuccio e di Sergio Ricci che, lo scorso 25 maggio, nella splendida cornice dell’Acquario di Genova, hanno ricevuto un grande riconoscimento: il Premio Nazionale Avedisco 2018. I brillanti professionisti di Carapelle, in provincia di Foggia, sono stati premiati come migliori Incaricati alla Vendita Diretta per l’azienda LR Health & BeautySrlgrazie all’impegno, l’etica e la serietà profusa nello svolgere la professione.Avedisco, Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori, si occupa di sostenere, incoraggiare e tutelare la figura dell’Incaricato e i diritti dei consumatori. Per il 24° anno consecutivo ha voluto premiare i migliori Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate durante l’evento patrocinato dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova e presentato da Giorgio Mastrota.Lucia Di Tuccio e Sergio Ricci sono stati nominati migliori Incaricati di LR Health & Beauty Srl, azienda di cosmetici e integratori, per la dedizione, la determinazione e la tenacia che li hanno portati a scalare le classifiche dell’azienda raggiungendo il secondo posto nel ranking generale.