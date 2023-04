Una tromba d'aria si abbatte sul mercato: volano ombrelloni, danneggiati alcuni mezzi

Una tromba d’aria si è abbattuta in mattinata a Foggia. Particolarmente colpita l'area del mercato settimanale dove, attorno alle 6 del mattino, all'improvviso la tromba d'aria si è abbatutta sui mezzi degli ambulanti che stavano iniziando a montare i banchi di vendita.

L'allerta tra gli ambulanti

Gli ambulanti aderenti a CasAmbulanti hanno immediatamente allertato la centrale operativa di CasAmbulanti che ha emanato l'allerta sulle chat dei colleghi di tutta la Puglia. Gli ambulanrti già presenti nell'area hanno anche segnalatao i danni subiti da mezzi e attrezzature. Tende e bancono sono volati via per atterrare poco distante, addirittura un camion - stando ai loro racconti - sarebbe stato sollevato su due ruote.

"Il nostro allarme precauzionale - danno sapere da CasaAmbulanti - è stato diffuso anche in altre aree della regione, come nel barese dove pure vengono rilevate situazioni di pericolo a causa del vento. Nessun allerta meteo era stata emanata eppure quei nuvoloni minacciosi sono stati avvistati anche da altri ambulanti che oggi si recavano al mercato di San Giovanni Rotondo. Si ripresenta drammatico anche in questa circostanza il problema delle aree mercatali decentrate nelle periferie, all’aperto, senza protezioni e sovraesposte. Da anni – prosegue Montaruli – siamo concentrati a chiedere il riconoscimento per gli Ambulanti di “Categoria Disagiata” ma questo importante risultato viene ostacolato da posizioni preconcette e da incapacità governativa a tutti i livelli. La realtà è questa ma è una realtà che alla politica dei privilegiati e loro adepti e silenti accondiscendenti importa ben poco, a quanto pare nulla”.