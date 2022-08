Scossa in Puglia, la terra vibra per la quinta volta in un mese

Una scossa senza danni e senza conseguenze, di magnitudo 2, quindi da rilevare come "non pericolosa". Eppure è la terza volta che capita nel Foggiano nel giro di appena un mese. Questa volta la terra ha vibrato nei pressi di San Nicandro Garganico, 11 chilometri a Nord Est del piccolo Comune sul Gargano. Erano le 18.32 ora italiana, come riporta l'Ingv.

Terremoto a San Nicandro, i dettagli

Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 11 km NE San Nicandro Garganico (FG), il

21-08-2022 16:32:36 (UTC)

21-08-2022 18:32:36 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9120, 15.6590 ad una profondità di 21 km.