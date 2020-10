Una studentessa positiva al Covid: “chiudono” quattro classi di un liceo Classico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Faranno didattica a distanza, perché il liceo deve chiudere: una studentessa del liceo Classico Lanza di Foggia è infatti risultata positiva al Covid-19 , costringendo il preside Giuseppe Trecca a sospendere le lezioni in presenza e chiudere l'istituto per sanificazione.«Gli alunni proseguiranno le lezioni con la didattica a distanza fino a nuove disposizioni del dipartimento di prevenzione dell’Asl di Foggia - ha detto Trecca -. Provvederemo immediatamente a una nuova sanificazione delle aule, che viene effettuata già giornalmente». Le quattro classi chiuse per Covid sono un primo e secondo ginnasio, e poi una seconda e terza liceo, quest'ultima frequentata dalla studentessa contagiata dal coronavirus.Il preside ha evidenziato che il contagio è «avvenuto all’esterno della scuola, pare in ambito familiare». La Asl è al lavoro per ricostruire la catena dei contatti stretti della ragazza.