Foggia, agguato a colpi di pistola: ferito un 20enne, arrestato un 23enne

FOGGIA - Con l'accusa di tentato omicidio e porto illegale di una pistola calibro 6.35, agenti della Squadra mobile della Questura di Foggia hanno arrestato Leonardo Ciavarella, sorvegliato speciale di 23 anni, foggiano. Secondo l'accusa, l'arrestato è l'autore del ferimento di un 20enne incensurato, compiuto sabato sera in via Sbano, davanti a un negozio del capoluogo dauno. Il ventenne ha riportato ferite multiple da arma da fuoco ad entrambe le gambe.L'acquisizione delle immagini delle telecamere posizionate nelle immediate vicinanze del negozio ha permesso di accertare - secondo la Polizia - che Ciavarella, giunto a viso scoperto e dopo aver impugnato una pistola, ha affrontato la vittima che era all'esterno del negozio sparando vari colpi di arma dafuoco. Sono in corso indagini per risalire al movente.