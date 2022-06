Foggia, si finge cliente e rapina una gioielleria: via con 3mila euro di gioielli

Ammonta a poco più di 3mila euro il bottino della rapina compiuta questa mattina in una gioielleria di Casalvecchio di Puglia, nel Foggiano. A quanto si apprende, verso le dieci un uomo si è finto cliente interessato all'acquisto di alcuni monili in oro. Mentre la commessa gli mostrava i gioielli, l'uomo ha estratto una pistola ed ha costretto la donna a consegnare i preziosi. A quel punto è entrato nel locale un complice: i due hanno intimato alla dipendente di aprire la cassaforte, dalla quale hanno prelevato alcuni preziosi, poi sono fuggiti a bordo di un'utilitaria. La gioielleria non è dotata di telecamere di sicurezza. Sul posto hanno operato i carabinieri.