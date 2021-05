Da Brescia alla Puglia: 38enne colto da malore dopo un viaggio a piedi di 740 chilometri

Da Brescia a Foggia in stato confusionale: è stato soccorso dalla Polizia locale della città pugliese, un 38enne bresciano che ha percorso a piedi 740 chilometri in due giorni. L'uomo è stato colto da un malore in corso Vittorio Emanuele e soccorso da due vigili urbani.

Residente a Brescia, mancava da casa da due giorni: sottoposto a visita medica dai sanitari del 118, nei locali della locale Questura ha potuto riabbracciare la moglie, che ha raggiunto Foggia in auto nel corso della notte. E' quindi rientrato a casa, in Lombardia.