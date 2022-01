Due bombe nella notte: colpita una profumeria e una rivendita auto. Danni ingenti

Due bombe fatte scoppiare nella notte a pochi minuti di distanza una dall'altra. E' accaduto a San Severo, in provincia di Foggia. Il primo attentato ai danni danni della profumeria Afrodite che si trova in viale due Giugno e poi contro la rivendita di auto Romano Opel di via Giustino Fortunato. I boati delle esplosioni sono stati uditi in gran parte della città.

Ingenti i danni provocati alle due attività commerciali. Sul posto hanno operato i carabinieri che hanno avviato le indagini. Da indiscrezioni pare che le telecamere della concessionaria auto avrebbero ripreso due giovani a bordo di un monopattino piazzare la bomba e fuggire via.

Il sindaco di San Severo

«Le due bombe esplose alle prime luci dell'alba di oggi, ai danni di due onesti imprenditori, ci lasciano sgomenti, mentre, nel contempo, ci impongono di reagire», dichiara Francesco Miglio sindaco di San Severo. «Quanto accaduto costituisce un duro attacco all'intera Città di San Severo - aggiunge Miglio - e richiede una mobilitazione di tutti i cittadini per reagire come si conviene». Ribadendo «l'incondizionata fiducia» nelle Istituzioni Miglio aggiunge che «l'esperienza ci insegna che il racket si sconfigge collaborando con le Forze dell'Ordine e con la Magistratura; il fenomeno estorsivo si batte denunciando, con tutte le cautele del caso, ogni minaccia che si subisce. La lotta alla criminalità continua: San Severo non si tira indietro!»