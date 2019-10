Aggredito dalla baby gang: aveva rimproverato i ragazzini perché infastidivano i passanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infastidivano i passanti per strada e così, quell'uomo, che poteva essere loro padre o nonno, li ha rimproverati, senza pensare alle conseguenze. Perché quel gruppo di ragazzini il rimprovero non l'ha affatto incassato, anzi. Ha preso a spintonare il 61enne, fino a farlo rovinare a terra procurandogli diverse lesioni e la frattura di un braccio.La notizia arriva dalla periferia di Foggia . L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale dove, oltre alla frattura, gli sono state riscontrate alcune ferite al torace. Sul posto è giunta anche la polizia di Stato , che indaga ora a tutto campo per individuare gli autori dell'aggressione. Non è escluso che questo episodio sia da ricollegare a quanto avvenuto sempre ieri nel centro città, dove un quindicenne è stato aggredito e preso a schiaffi da un gruppo di coetanei.