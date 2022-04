Rappresentanti di gioielli rapinati: via con bottino da 100mila euro

Sono stati avvicinati da un rapinatore a volto scoperto che si è fatto consegnare lo zaino con all'interno dei gioielli ed è scappato.

Due rappresentanti di gioielli, uno originario della Bat e l'altro della provincia di Alessandria, sono stati rapinati ieri mattina a San marco in Lamis, in provincia di Foggia. A quanto si apprende i due erano a piedi, dopo aver incontrato alcuni clienti, stavano percorrendo via Lapiscopia quando sono stati avvicinati da un rapinatore con il viso coperto.

Lo stesso, pare sotto la minaccia di un'arma, si è fatto consegnare lo zaino di uno dei due rappresentanti contenente i monili in oro del valore di 100mila euro. Subito dopo è fuggito via; forse, ipotizzano gli investigatori, ad attenderlo in strada c'era un complice.

Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno cercando di individuare l'autore della rapina anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza della zona.