Foggia, condannati presunti autori di tre rapine in 11 giorni

Tre rapine in undici giorni ma alla fine sono stati beccati. Condanne a pene comprese tra i 3 anni e i 4 anni e 6 mesi di reclusione sono state inflitte a Foggia al termine del processo con rito abbreviato a carico di tre giovani accusati di aver compiuto tre rapine nel capoluogo dauno il 15, 17 e 26 febbraio 2021, in danno di una tabaccheria e di un supermercato. Nello specifico Alex Pio Gaudiano, che risponde di tutte e tre le rapine, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere, mentre i fratelli Francesco Piserchia (accusato di due delle tre rapine) e Pietro (accusato della sola rapina al titolare della tabaccheria) sono stati condannati rispettivamente a 4 e 3 anni di reclusione.

L'accusa

Secondo l'accusa, il 15 febbraio scorso Gaudiano e Pietro Piserchia hanno messo a segno il colpo ai danni della tabaccheria di via Salvemini. Gaudiano sarebbe l'autore della rapina che avrebbe fruttato 3mila e 400 euro. Ad attenderlo all'esterno ci sarebbe stato Pietro Piserchia alla guida di un ciclomotore in sella al quale sono poi fuggiti. Agli assalti al supermercato «Carni & Affini» di via Masi del 17 e del 26 febbraio avrebbero preso parte lo stesso Gaudiano e Francesco Pio Piserchia. Anche in questo caso Gaudiano avrebbe fatto irruzione nel market a volto coperto e, armato con una pistola, avrebbe costretto di dipendenti a consegnare l'incasso. Gaudiano fuggì in sella ad uno scooter condotto - secondo l'accusa - da Francesco Pio Piserchia. Per questi ultimi due colpi il bottino non è stato quantificato.