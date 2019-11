Assalto alla banca con fucili e pala meccanica, ma il colpo sfuma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfumato un colpo grosso alla Banca di Credito cooperativo di San Giovanni Rotondo, nella sua sede di San Marco in Lamis, provincia di Foggia . E' accaduto la scorsa notte, quando alcuni malviventi hanno tentato di sfondare il muro perimetrale dell'istituto di credito utilizzando una pala meccanica.Il muro, sotto i colpi della pala, ha ceduto, ma il tempestivo intervento delle guardie giurate incaricate del controllo della banca ha messo in fuga i malviventi, almeno due, che avevano ideato il piano e che erano armati di fucile. Le indagini su quanto accaduto sono ora affidate ai carabinieri del comando provinciale di Foggia e della locale stazione, che stanno già provvedendo ad acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, per individuare gli autori dela tentata rapina.