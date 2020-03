Foggia, risposta alla criminalità: i rinforzi di polizia resteranno per tutto marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati confermati dal Viminale, per tutto il mese di marzo, i 91 rinforzi delle Forze di Polizia inviati a Foggia dallo scorso 20 gennaio dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Lo comunica la Questura di Foggia. Il potenziamento è stato deciso dopo l’escalation criminale registrata a inizio anno nel Foggiano, territorio in cui sono avvenute intimidazioni ai danni di imprenditori e commercianti e un omicidio.Nello specifico sono arrivati 32 agenti di polizia in più, di cui 12 del Reparto Prevenzione Crimine. Le unità previste per l’Arma dei Carabinieri sono 49, mentre i militari di rinforzo della Guardia di Finanza sono 10. I rinforzi sono destinati al potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio e sono costituiti anche da personale dedicato alla tutela delle persone sottoposte a protezione per avere denunciato la mafia ed il racket delle estorsioni.