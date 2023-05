Pirata della strada investe disabile in sedia a rotelle e scappa: una donna finisce in ospedale

Pirata della strada investe una donna disabile in sedia a rotelle e scappa. E' accaduto poco fa a Foggia in viale Europa all'intersezione con via Smaldone. Un'auto pirata ha travolto la donna che stava attraversando l'incrocio e poi ha fatto perdere le proprie tracce.

La donna, 65enne, è stata soccorsa dai medici del 118 che l'hanno trasportata d'urgenza al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti a causa delle ferite riportate. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Intanto gli agenti della Polizia Locale hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti sul luogo per cercare di risalire all'autore del gesto.