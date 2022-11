Omicidio nel parco: il 17enne confessa: «Voleva che rubassi per lui e l'ho ucciso

Ha confessato l'omicidio il 17enne che nella serata di ieri (27 novembre) ha ucciso a colpi di pistola, una calibro 22, il 21enne Nicola Di Rienzo nell'agguato avvenito nel parco che si trova alle spalle della chiesa dedicata alla Beata Vergine Maria a Foggia.

Il giovane nella stessa serata di ieri si era costituito. Dopo un lungo interrogatorio ha confessato. Lo ammazzato perché voleva che rubasse per lui. l 17enne ha raccontato di essere stato minacciato dalla vittima «perché voleva che rubasse per lui».

L'interrogatorio

Diciassette anni appena e un’accusa che allunga e appesantisce il suo scarno curriculum penale fatto finora di piccoli furti. Perché il ragazzino che ieri avrebbe ucciso a colpi di calibro 22 Nicola Di Rienzo, di quattro anni più grande di lui, ora è accusato di omicidio volontario. È stato sottoposto a fermo dopo il lungo colloquio, durato quasi due ore, davanti agli agenti della squadra mobile di Foggia e al magistrato della procura minorile di Bari, Gianna Maria Nanna. Nessun movente passionale, nessuna gelosia, nessuna rappresaglia d’amore o presunta tale da vendicare ma la volontà di non far parte del gruppo di ladruncoli che il 21enne, con precedenti per furto, avrebbe voluto mettere su. Stando alla confessione del ragazzino infatti, da qualche tempo la vittima lo minacciava perché “voleva rubassi per lui”, le parole consegnate a verbale. E pare che per essere più convincente, Di Rienzo gli avrebbe anche intimato che se non avesse accettato avrebbe dovuto versargli 500 euro mensili.

Ieri il confronto, nel parco di via Saragat a pochi passi dalla chiesa della beata Vergine Maria nel quartiere Camporeale. I due discutono, animatamente, poi il minorenne tira fuori la pistola ma “solo per spaventarlo” e perché temeva di essere aggredito, sostiene. Il 21enne prova a strappargli l’arma dalle mani ne nasce una colluttazione a cui segue una corsa in cui uno insegue l’altro. Il 17enne si sarebbe fermato sul viale e premuto il grilletto per almeno quattro volte. Colpi che centrano mortalmente il 21enne a schiena e torace. Il 17enne capisce che ha combinato, sale sullo scooter e raggiunge la questura: lì vuota il sacco spiegando anche che ha trovato la pistola in campagna. Adesso è nelle mani dell’autorità giudiziaria.