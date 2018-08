A Foggia la marcia per ricordare i 16 bracciati immigrati morti nei giorni scorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è svolta a Foggia la manifestazione dei “berretti rossi” contro lo sfruttamento dei braccianti. Il corteo ha raggiunto la prefettura, dove centinaia di immigrati, sostenuti anche dai cittadini e associazioni, si sono radunati in attesa che una loro delegazione venisse ricevuta dal prefetto. All’arrivo è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare i 16 morti nei due incidenti stradali avvenuti negli ultimi giorni sulle strade foggiane e «per ricordare tutti i caduti sul lavoro». «Osserviamo un minuto di silenzio per tutti braccianti, uomini e donne di qualsiasi settore lavorativo, che sono morti - ha detto Aboubakar Soumahoro, sindacalista italo-ivoriano che guida la manifestazione - e ricordiamo anche quei lavoratori che 62 anni fa morirono nelle miniere del Belgio». «Noi lottiamo per difendere questa memoria - ha aggiunto - a Marcinelle morirono operai costretti a scappare dall’Italia, come oggi muoiono senza sicurezza altri lavoratori schiavizzati». «Quelli di Marcinelle e quelli di oggi lottavano per la vita e per lavoro, per le loro famiglie, per il loro futuro e scappavano dal loro paese. Partiamo con la memoria nella terra di Di Vittorio, dove gli sfruttatori di ieri sono come gli sfruttatori di oggi».