È morto Luca Cangelli, docente universitario ed ex assessore

È morto oggi Luca Cangelli, docente universitario di Scienze motorie, foggiano. È anche grazie a lui se l'Università di Foggia ha avuto il corso di laurea Isef. Negli anni era stato anche assessore comunale, a Foggia. Lascia due figli, Sergio, anche lui assessore in passato, e Francesca, professoressa di Diritto amministrativo e assessore a Matera e Altamura. Era presidente onorario del Cus Foggia.

Numerosi i ricordi, tra cui quello del rettore, Lorenzo Lo Muzio. «La notizia dell'improvvisa scomparsa dell'amico Luca Cangelli mi ha profondamente colpito. - ha dichiarato il Rettore - Luca era una persona speciale, uno stimato professionista, una mente acuta e brillante, una persona di grande cultura e umanità, un docente e sportivo appassionato, maestro per tanti studenti e ricercatori verso i quali ha sempre dimostrato dedizione e attenzione. Insieme abbiamo condiviso momenti di grande orgoglio per la nostra Università, soprattutto nei primi anni di autonomia con la nascita, grazie alla sua determinazione, del corso di laurea in scienze motorie. Al di là dei ruoli accademici ricoperti con spirito di servizio e senso di appartenenza, il prof. Cangelli è stato un modello esemplare di impegno istituzionale non solo a favore della nostra Università ma anche della città di Foggia e dell'intero territorio di Capitanata».