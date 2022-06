«Foggia? La città più brutta d'Italia». Bufera su "La Zanzara"

L'affermazione non poteva passare inosservata, soprattutto se a farla è il conduttore di uno dei programmi radiofonici più ascoltati in Italia: "La Zanzara", in onda su Radio 24. Così Giuseppe Cruciani è finito nel vortice delle polemiche a causa di una (mal riuscita) battuta sulla città di Foggia. Parlando con un ascoltatore foggiano, infatti, il giornalista ha definito Foggia "forse la città più brutta d'Italia", insieme con Catanzaro.

Il dibatto sui social

La battuta è stata pronunciata nel corso della puntata di martedì scorso ma lo strascico di polemiche va avanti ancora oggi sui social. E, come c'era da aspettarsi, i commenti si dividono tra chi fa autocritica e riconosce i vizi della città, e chi invece la difende a spada tratta, invitando Cruciani a ritirare le offese.