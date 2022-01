Insulti omofobi a uno studente delle medie: dirigente scolastica a processo

È arrivato ieri il rinvio a giudizio per la dirigente scolastica foggiana che nel 2018 offese con insulti omofobi un 14enne della sua scuola. La dirigente entrò in classe e rivolgendosi al ragazzo gli chiese se fosse fidanzato. Alla risposta negativa di quest’ultimo, non esitò ad apostrofarlo con un appellativo omofobo di fronte a insegnante e compagni. Il padre dello studente sporse immediatamente denuncia ai carabinieri.

Ieri i rinvio a giudizio

Maria Michela Ciampi, dirigente scolastica dell’Istituto Virgilio -Salandra di Troia è così finita a processo con l'accusa di abuso di ufficio e ieri si è tenuta la prima udienza al tribunale di Foggia nel corso della quale si è costituto parte civile lo studente, ora quasi maggiorenne.