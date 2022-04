Insulta la polizia e pubblica video sui social: arrestato 41enne

Aveva ottenuto l'affidamento ai servizi sociali come pena alternativa al carcere ma trascorreva il proprio tempo a pubblicare video su TikTok in cui insultava la Polizia penitenziaria. Per questo gli agenti della squadra mobile hanno arrestato e portato in carcere un 41enne di Foggia. Secondo quanto accertato dalle indagini, l'uomo nei video «si rendeva protagonista di istigazione a delinquere e diffamazione».

L'arresto del 41enne rientra nell'ambito del sevizio "Alto impatto" voluto dal ministero dell'Interno dopo gli 11 attentati ai danni di imprenditori e commercianti avvenuti all'inizio dell'anno nel Foggiano. Nel corso dell'ultima operazione sono state arrestate complessivamente 17 persone.

È stato inoltre individuato un uomo che ha percepito indebitamente a Lucera diecimila euro con il sussidio del Reddito di cittadinanza, e sono stati scoperti a Vieste otto lavoratori in nero e cinque irregolari.