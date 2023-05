Incidente sull'autostrada A16: perde il controllo della moto e sbanda. Morto

Un uomo, le cui generalità non sono state ancora rese note, è morto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30, in un incidente avvenuto nel tratto autostradale dell'A16 tra Candela e Cerignola, nel Foggiano. Il motociclista, che viaggiava in direzione Napoli, - a quanto si apprende - era in sella ad una moto quando, all'altezza del casello autostradale Cerignola Ovest, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e, sbandando, ha invaso la carreggiata opposta.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia autostradale.