Drammatico scontro frontale sulla statale: c'è un morto

Un lunedì nero per le strade pugliesi: un altro incidente mortale (il secondo, ndr) è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi. È accaduto al km 15 della strada statale 273, la tangenziale di Foggia. Sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'auto:è morto il conducente dell'auto, un'utilitaria. Aveva 78 anni, lo scontro è stato frontale. La strada, gestita da Anas, è temporaneamente chiusa. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.