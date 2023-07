Incidente tra un'auto e un mezzo pesante: c'è una vittima

Una persona è morta in un incidente stradale che ha visto coinvolti un'auto e un mezzo pesante sulla Tangenziale di Foggia, dove è provvisoriamente chiuso un tratto, in corrispondenza del territorio comunale di Foggia.

Traffico in tilt

Lo riferisce Anas precisando che il sinistro è avvenuto al km 28,500 e che il transito, interdetto dal km 27,500 al km 29,100, viene provvisoriamente deviato verso la viabilità adiacente, con indicazioni in loco. Il personale di Anas e le Forze dell'Ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.