Foggia, tragedia sfiorata: auto a folle velocità in centro travolge altre tre auto e un camioncino. Quattro giovani scappano

Tragedia sfiorata ieri sera a Foggia dove quattro ragazzi hanno rischiato la vita nel centro cittadino a bordo di un'auto che a folle velocità ha travolto tre auto parcheggiate e un furgone.

E' accaduto ieri sera in via Monsignor Giuseppe Lenotti a Foggia dove una Bmw a forte velocità ha colpito le auto e il camioncino che è finto sulla pista ciclabile al bordo della strada, La vettura, distrutta nella parte anteriore, è rimasta in strada. Gli occupanti dell'auto sono prima scappati, poi due ragazze sono tornate indietro e prendere le cose rimaste in auto e sono state viste dalla gente che nel frattempo sono accorse in strada richiamate dal forte boato e hanno assistito alla scena.

Solo due settimane fa in città è avvenuto un incidente in cui ha perso la vita la giovane avvocatessa Camilla Di Pumpo di soli 25 anni. La città ha vissuto nuovamente momenti di paura per un incidente folle che avrebbe potuto provocare delle vittime presenti in strada al momento del forte impatto.

