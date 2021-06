Travolto da un'auto e ucciso mentre porta a spasso il cane: muore un uomo di 65 anni

Foggia, un uomo di 65 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre portava a spasso il cane. E' accaduto questa mattina in via Sant'Alfonso de Liguori. La vittima è stata travolta dalla Lancia Y guidata da una donna e immediatamente soccorsa da un medico della zona, che ha tentato invano di rianimarlo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti pochi minuti dopo l'impatto anche i medici del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 65enne.

Il cane della vittima è rimasto incastrato tra le lamiere. Dopo essere stato liberato, è stato soccorso da un veterinario. Gli accertamenti e la ricostruzione dell’incidente sono affidati agli agenti della Polizia locale.