Galline buttate nel cassonetto con le zampe legate: «Dovevano morire soffocate nell'immondizia»

Galline buttate in un cassonetto come fossero spazzatura e perdipiù con le zampe legate per farle morire. È accaduto questa mattina a Foggia. A denunciare attraverso un post sui social il deprecabile atto di crudeltà sulle tre "pennute" Terry Marangelli, presidente dell'associazione Volontari Protezione Animali Foggia.

La denuncia: «Buttate nel cassonetto per farle morire soffocate dai rifiuti»



«Buttate in un cassonetto in via Ciano, con le zampe legate, giusto per farle morire soffocate nella monnezza.

Per fortuna Paolo se n'è accorto, le ha liberate e dissetate, improvvisando una ciotolina da una scatoletta di tonno vuota - scrive la presidente Marangelli - Erano senza gozzo, affamate. Messe velocemente in sicurezza ed accasate, vivranno felici nel pollaio di Pietro d'Angelo per il resto della loro vita». Ora le galline sono state messe in sicurezza e hanno trovato un pollaio che le ospiterà per tutta la vita.