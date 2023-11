Furti auto nelle Marche, due arresti e sette perquisizioni in Puglia

Concorso in furto aggravato di numerose auto sottratte nell'hinterland di Ancona e nelle province limitrofe. È l'accusa contestata nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere che agenti squadra Mobile di Ancona e del commissariato di Senigallia, in collaborazione con la Mobile di Foggia e l commissariato di Cerignola, stanno eseguendo dalle prime ore di oggi nei confronti di due persone originarie della Puglia.

Contestualmente all'esecuzione delle due misure di custodia in carcere, emesse dal gip di Ancona su richiesta della Procura del capoluogo marchigiano, la polizia sta anche effettuando anche sette perquisizione locali anche a carico di altri indagati sempre in merito ai reati di furto aggravato, continuato ed in concorso di auto.