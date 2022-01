Furgone di una ditta di caffè avvolto dalle fiamme a Foggia

Un incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha danneggiato la scorsa notte un furgone Fiat Iveco della ditta 'New Coffee 0861', azienda che si occupa della distribuzione di caffè a Foggia.

Il mezzo era parcheggiato in viale Virgilio, alla periferia della città.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza. Al momento non si esclude la natura dolosa dell'incendio. Nel Foggiano, dall'inizio dell'anno a oggi, si sono già verificati tre atti dinamitardi: due a San Severo e uno a Foggia. Se confermata la matrice dolosa si tratterebbe dunque della quarta intimidazione in una sola settimana.