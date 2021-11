Alla ricerca di castagne nella Foresta Umbra: si perde e vaga tutta la notte

Una notte che non dimenticherà mai. Era andato a cercare castagne nella Foresta Umbra e si è perso vagando tutta la notte alla ricerca della strada del ritorno. Un pensionato 75enne è stato ritrovato questa mattina.

Una notte da incubo

Dopo aver vagato tutta la notte nei boschi della Foresta Umbra (Foggia), è stato ritrovato questa mattina in ottima salute un pensionato di 75 anni foggiano di cui si erano perse le tracce da ieri pomeriggio. L'uomo era andato a cercare castagne insieme ad un amico 66enne.

Quest'ultimo, verso le 13 è tornato all'automobile per depositare il raccolto ma, una volta tornato in Foresta, non ha più trovato il 75enne. A quel punto ha dato l'allarme. L'uomo ha vagato tutta la notte nei boschi fino a quando in mattinata è riuscito a mettersi su strada e ha incrociato un equipaggio della protezione civile in auto che lo stava cercando. Alle battute di ricerca hanno preso parte anche i Carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori Arif.