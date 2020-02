Esplode una bombola di gas: gravemente ustionata una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bombola di gas è scoppiata in una delle baracche del ghetto abusivo di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia . Una donna di origine africana è rimasta gravemente ustionata. Non è stato possibile identificarla perché non sono stati rinvenuti documenti.In gravissime condizioni, è stata trasferita subito al centro grandi ustionati di Bari. I vigili del fuoco, con quattro diversi mezzi, sono intervenuti a domare le fiamme divampate dopo l'esplosione. Rimosse alcune bombole di gas, sono in corso le operazioni di bonifica della zona.