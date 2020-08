Aiuta una coppia di turisti derubati, Conte gli telefona per ringraziarlo

Una chiamata inattesa quella arrivata nelle scorse ore a Francesco Ferrazzano e a sua moglie Grazia. La coppia è infatti stata chiamata al telefono dal premier in persona cheha voluto ringraziarli per il bel gesto nei confronti di Zdeneck e Camilla, una coppia di sposi in luna di miele, originaria della Repubblica Ceca, a cui il 6 agosto sono stati rubati soldi e documenti mentre stavano scattando alcune fotografie al tramonto a Torre Mileto, stazione balneare di San Nicandro Garganico.

Serrazzano ha infatti deciso di ospitarli, I documenti sono stati ritrovati e i due sposini ripartiranno il 20 agosto. Per questo gesto, che non è sfuggito alla gente, Ferrazzano ha ricevuto la telefonata di ringraziamento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, anche lui foggiano: «ha dato lustro alla Puglia». © RIPRODUZIONE RISERVATA