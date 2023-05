Compravendita di voti per le elezioni regionali del 2022: chiesti 22 rinvii a giudizio. La procura di Foggia ha chiesto il rinvio a giudizio per ventidue persone indagate per una presunta compravendita di voti che sarebbe avvenuta in occasione delle elezioni regionali del 2020. Tra gli indagati figura Danilo Maffei ex consigliere comunale di Foggia e candidato, all'epoca, nella competizione regionale e il padre Ludovico, responsabile di una cooperativa di servizio per asili comunali.

L'accusa

Secondo l'accusa, Danilo Maffei avrebbe corrisposto denaro o altre utilità ad alcuni degli indagati in cambio del voto.