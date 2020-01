Cadavere carbonizzato ritrovato in campagna: è mistero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'auto completamente distrutta dalle fiamme e, all'interno, il cadavere carbonizzato di un uomo. La macabra scoperta è avvenuta nelle campagne in località Simeone, che circondano Torremaggiore, in provincia di Foggia Secondo le prime indiscrezioni si potrebbe trattare di un uomo con piccoli precedenti penali e la cui scomparsa è stata denunciata dalla moglie il 17 gennaio scorso. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che, ora, indagheranno per cercare di capire se si sia trattato di un omicidio o di un gesto estremo compiuto dall'uomo ritrovato nell'auto.