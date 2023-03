Bomba nel Postamat, ma i banditi sono costretti a fuggire a mani vuote

Assalto fallito nella notte allo sportello automatico dell'ufficio postale che si trova lungo la

strada comunale del Bosco ad Ordona, in provincia di Foggia. I malviventi hanno piazzato una bomba nel postamat facendolo saltare in aria. Il colpo, però, è fallito, perchè la banda che è entrata in azione non è riuscita a portare via i soldi che erano custoditi nelle cassette di sicurezza. Sull'episodio indagano i carabinieri.

L'esplosione

La deflagrazione è stata potentissima tanto da creare pesanti danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza



Le indagini

dell'ufficio postale. Il postamat era l'unico sportello automatico presente nel comune foggiano dopo l'assalto al bancomat di un istituto di credito avvenuto a novembre scorso.

Stando a quanto si è appreso, l'assalto notturno è stato messo a segno con la cosiddetta tecnica della "marmotta", ovvero inserendo una carica esplosiva nella fessura dello sportello automatico. Questo dettaglio, insieme alle immagini prontamente acquisite dagli investigatori, rappresentano il punto di partenza delle indagini avviate per cercare di dare un volto ai responsabili del colpo fallito.