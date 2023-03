Due auto rubate in due ore e una incendiata, il parroco: «Non ci arrenderemo mai alla criminalità»

Due auto rubate in due ore e una incendiata nei pressi dell'Oratorio. È quanto avvenuto a Foggia nelle scorse ore durante un torneo di calcetto organizzato pe ri ragazzi. «Non ci arrenderemo mai e non faremo alcun passo indietro nella nostra battaglia per riportare la legalità nel quartiere Candelaro» a Foggia. Così don Antonio Carbone, parroco della chiesa Sacro Cuore di Gesù, che si trova in uno dei quartieri a più alta concentrazione delinquenziale.

Cosa è successo

Ieri sera durante un quadrangolare di calcio organizzato per i giovani del rione sono state rubate due auto in rapida successione. «La prima - racconta don Antonio - apparteneva ad un ragazzo che doveva giocare la partita ed era parcheggiata in prossimità degli spogliatoi. La seconda, mezz'ora dopo, è stata rubata a una educatrice della nostra casa famiglia, ed era sempre parcheggiata a 50 metri di distanza dalla parrocchia». La scorsa notte, inoltre, è stata data alle fiamme sempre nella stessa zona un'altra autovettura. «Questi episodi ci lasciano un profondo senso di sconforto - commenta il parroco - abbiamo subito violenza nell'intimo. Ma non ci arrendiamo». «Stasera - conclude - abbiamo organizzato un incontro tra i vertici delle forze dell'ordine di Foggia e i ragazzi del quartiere per parlare di legalità. Subito dopo ci sarà anche una partita di calcio tutti insieme».