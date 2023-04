Dal carcere chiama la fidanzata: «Fai sparire quella mitraglietta». In tre in manette

Dal carcere avrebbe dato ordine alla fidanzata e a un'amica per far "sparire" una mitraglietta. Questo è quanto hanno accertato gli uomini della squadra mobile di Foggia che, su ordinanza del gip del Tribunale del capoluogo dauno, hanno arrestato tre persone con l'accusa in concorso tra loro di detenzione illegale di armi. Si tratta di Daniele Barbaro di 32 anni, della fidanzata Vincenza Onorati di 30 anni entrambi finiti in carcere e di Concetta Delli Carri 30enne, per la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari.

La ricostruzione

A quanto si apprende Barbaro a giugno dello scorso anno era detenuto al carcere di Saluzzo (Cuneo) e durante alcune telefonate, intercettate dalla polizia, avrebbe impartito ordini alle due donne per far sparire l'arma.