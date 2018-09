Tabaccaio picchiato a sangue dai rapinatori, sei arresti della Mobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestati a Foggia i presunti responsabili di una rapina compiuta nei giorni scorsi e nel corso della quale un tabaccaio fu picchiato selvaggiamente, colpito col calcio di una pistola. Sei le persone finite in manette. Il colpo venne portato a termine in via Silvestri.Mentre due facevano da palo fuori, in quattro armati hanno fatto irruzione nella rivendita ferendo alla testa il titolare. Sono poi fuggiti con l'incasso. I presunti rapinatori sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.