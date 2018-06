Foggia, arrestati padre e due figli per il tentato omicidio dell'imprenditore De Vito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOGGIA - Tre arresti, a Foggia, per il tentato omicidio dell’imprenditore edile Marco De Vito, 33 anni, avvenuto nel dicembre scorso nelle vicinanze di un’area di servizio in corso del Mezzogiorno. La polizia ha arrestato un uomo e i suoi due figli: Nicola Portante, di 52 anni; Salvatore, di 26; e Ciriaco, di 19, tutti accusati di tentato omicidio.L’imprenditore fu ferito con colpi di coltello all’addome e ad un fianco e fu ricoverato con prognosi riservata. Determinanti per le indagini della polizia sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale vicino al luogo del tentato omicidio, da cui è stato possibile vedere i momenti più significativi dell’aggressione. In particolare, si vede il momento in cui la Fiat Multipla della vittima viene bloccata da una Fiat 500 di colore rosso, di proprietà della moglie di Nicola Portante e madre di Salvatore. Dalla Fiat 500 padre e figli scendono e aggrediscono la vittima, lasciandola agonizzante al suolo dopo averla ferita a coltellate.