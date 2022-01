Puglia imbiancata dalla neve: scuole chiuse sui Monti Dauni

Era stata annunciata, e non ha tardato a imbiancare parte della Puglia. La zona dell'Appennino dauno questa mattina si è risvegliata sotto la neve costringendo alcune amministrazioni a prendere provvedimenti di chiusura delle scuole.

Le scuole chiuse in alcuni Comuni del Foggiano

Una ondata di maltempo sta investendo il Foggiano dove nevica in alcuni comuni dei Monti Dauni. Neve e temperature al di sotto dello zero termico a Monteleone, paese più alto della Puglia, così come ad Accadia, Anzano di Puglia, Deliceto e Castelluccio Valmaggiore e Alberona dove i sindaci hanno emanato un'ordinanza che dispone la chiusura delle scuole. A Panni la coltre bianca ha raggiunto già i dieci centimetri di altezza.

APPROFONDIMENTI REGIONE Freddo e pioggia, maltempo in arrivo sulla Puglia: scendono le...

Dall'alba di oggi nevica anche a Monte Sant'Angelo. Fatta eccezione per Orsara di Puglia dove la viabilità è compromessa per neve e si transita solo con i mezzi 4x4, nel resto della provincia di Foggia, al momento, non si registrano criticità alla circolazione: sono entrati in funzione i mezzi spargisale e spazzaneve e le strade sono tutte percorribili.