Si finge nipote di una donna e porta via gioielli e orologi per 40mila euro. Anziana truffata a Foggia

Una truffa in piena regola ai danni di un'anziana donna a cui sono stati sottratti gioielli e orologi preziosi per un valore di 40mila euro.

Anziana truffata da finto nipote

Una pensionata di Foggia, 77 anni, è stata truffata ieri da un uomo che, fingendosi il nipote, è riuscito a portarle via monili in oro e orologi preziosi del valore di circa 40mila euro. A quanto si apprende un giovane l'ha contattata telefonicamente spacciandosi per il nipote, dicendo che si trovata all'ufficio postale e che gli mancavano 3.500 euro per saldare un debito.

Nella telefonata il truffatore ha concordato che di lì a breve sarebbe passata a casa della 77enne una incaricata dell'ufficio postale a ritirare la somma di denaro necessaria. Poco dopo una donna con marcato accento napoletano si è presentata a casa dell'anziana, che le ha consegnato qualche oggetto in oro. Ma subito dopo è stata contattata nuovamente dal fantomatico nipote perché quanto consegnato nelle mani della donna non bastava a saldare il debito. L'anziana allora ha raccolto tutto l'oro e gli oggetti preziosi che aveva in casa e li ha consegnati alla truffatrice.

In cambio ha ricevuto un plico che, una volta aperto, si è scoperto contenere alcuni quaderni. Quando la finta dipendete postale è andata via, l'anziana ha chiamato il nipote. Solo a quel punto si è accorta di essere stata truffata. Del caso se ne stanno occupando gli agenti di polizia.