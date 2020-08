Aggredita da tre uomini in casa sua: sotto choc una 81enne. Ha lividi anche sul viso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svegliata nel cuore della notte da tre delinquenti, che si sono introdotti in casa sua. Sotto choc una 81enne di Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia . L'anziana non è in grado di parlare e si trova ora ricoverata nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.A chiamare i carabinieri è stata una vicina che ha sentito urla e forti rumori provenire dall’abitazione dell’anziana. Quando i militari sono arrivati, i banditi erano già fuggiti. L'81enne ha dei lividi persino sul viso.