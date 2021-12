Preso a schiaffi e derubato del cellulare: un 52enne vittima del pestaggio

Aggredito per un cellulare. E' accaduto in centro a Foggia, dove un uomo di 52 anni è stato preso a schiaffi e poi derubato del cellulare.

L'aggressione in centro

Un 52enne stato aggredito e rapinato del telefono cellulare. L'episodio è accaduto ieri sera in via Lustro, zona centrale di Foggia. La vittima a seguito del pestaggio è stata giudicata guaribile in pochi giorni. A quanto si apprende l'aggressore, un cittadino straniero, si è avvicinato all'uomo e, dopo averlo colpito ripetutamente con schiaffi, gli ha sottratto il cellulare. Poi è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. Il 52enne, superato il momento di choc, ha dato l'allarme alla polizia. Un aiuto alle indagini per la sua identificazione potrà giungere dalla visione dei filmati delle telecamere di sicurezza della zona.