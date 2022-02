Foggia, 31enne muore in un incidente stradale: era un autista soccorritore del 118

Un uomo di 31 anni, Vito Mauro Manduano, è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la Statale 673, sulla circonvallazione di Foggia.

La vittima, che era di Cerignola e di mestiere faceva l'autista soccorritore del 118, viaggiava a bordo di una Ford Fiesta che, per cause ancora da accertare, avrebbe tamponato una Jeep Renegade che procedeva nella stessa direzione di marcia. L'impatto è stato fatale per il giovane ofantino, morto sul colpo. Ferito anche il conducente del mezzo tamponato, trasportato agli Ospedali Riuniti di Foggia.