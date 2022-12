Femminicidio, uccide la moglie e si costituisce: dramma ad Apricena nel Foggiano

Una donna di 44 anni, Giovanna Frino, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco ad Apricena, in provincia di Foggia. Per la vittima sono stati inutili i soccorsi, allertati dai vicini di casa. Tre i proiettili che hanno ferito a morte la donna, colpita prevalentemente al torace. La cucina non era messa a soqquadro: non c'erano segni di una lite violenta o di una colluttazione.

Un femminicidio

Il delitto sarebbe maturato in ambito famigliare: a quanto è dato sapere, il marito - Antonio Di Lella, 56 anni - avrebbe esploso contro di lei diversi colpi, forse al culmine di una lite e poi si è chiuso in casa. L'uomo, ex guardia giurata di 56 anni, attualmente operaio per una ditta di trasporti, ha impugnato una pistola calibro 9, pare legalmente detenuta, ed ha ucciso a sangue freddo la moglie, barista, che di anni ne aveva 44.

L'ennesimo femminicidio si è consumato nell'appartamento della coppia, in via Saragat, nel comune Foggiano. I carabinieri lo hanno convinto a uscire e a consegnarsi dopo averci parlato per alcuni minuti. La coppia aveva tre figli. Indagini sono in corso per risalire al movente del delitto avvenuto intorno alle 12.

Il sindaco: tristezza infinita

“Una tristezza infinita. Sono addolorato per la vita incomprensibilmente spezzata alla nostra concittadina e vicino alle famiglie distrutte dal dolore per questa immane tragedia”. Lo scrive in un post pubblicato sui social, Antonio Potenza sindaco di Apricena (Foggia) dove oggi Giovanna Di Frino, 44 anni, è stata uccisa dal marito Antonio Di Lellò, 56enne guardia giurata per motivi da accertare. La coppia, sposata da diversi anni, ha tre figlie. “Ciò che è accaduto oggi è una brutta pagina per la città di Apricena- continua il primo cittadino - In segno di cordoglio e vicinanza, sono state sospese tutte le attività natalizie in programma per la giornata odierna”. Porgo alle famiglie coinvolte il mio personale cordoglio e quello dell’intera nostra comunità- conclude Potenza- Che i nostri fiori e le nostre preghiere possano raggiungerti: riposa in pace Giovanna e veglia sulle tue figlie”.