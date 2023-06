Farmaco innovativo a una paziente affetta da miastenia: subito risultati importanti. È la prima volta in Puglia

Un farmaco somministrato per la prima volta ad una paziente pugliese affetta da una malattia rara ha avuto «una efficacia rapidissima». A dichiararlo in una nota stampa è la Fondazione Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia), dove una donna di 65 anni della provincia di Foggia, affetta da miastenia gravis e refrattaria ad ogni altro trattamento disponibile, ha assunto l'Eculizumab, un farmaco da poco autorizzato dall'Aifa anche per il trattamento di questa malattia autoimmune rara.

Cos'è la miastenia gravis

La miastenia gravis è una delle malattie neuromuscolari rare, spesso invalidanti, che generano affaticamento, disturbi motori e della sensibilità ma anche difficoltà di alimentazione e respirazione.

Come spiegato nella nota da Paolo Alboini e Lucia Florio, rispettivamente responsabili degli ambulatori di neuroimmunologia e sclerosi laterale amiotrofica dell'ospedale garganico, già dopo il secondo trattamento la donna avrebbe registrato un marcato miglioramento sui sintomi e sulle attività della vita quotidiana. «Ô doveroso aggiungere - dichiarano - che il medicinale, prescrivibile dallo specialista neurologo, è destinato ad un numero molto limitato di pazienti miastenici con positività per gli anticorpi anti-aceticolina, in cui le tradizionali terapie immunosoppressive non hanno determinato alcun beneficio sulla malattia».