Elicottero disperso, era in servizio per le Isole tremiti: a bordo 7 persone e due bambini

Un elicottero con a bordo 7 persone, tra loro due bambini, ha perso i contatti radio intorno alle 10.30 di questa mattina ed è scomparso dai radar nella zona di Apricena, in provincia di Foggia. L'elicottero era partito alle 9.20 dalle Isole Tremiti, nel Foggiano. A bordo ci sono due membri dell'equipaggio e 5 passeggeri tra cui i due bambini, sarebbero turisti sloveni. Sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco sia a terra, sia con un elicottero di Pescara. Secondo le prime informazioni l'elicottero apparterrebbe alla ditta "Alidavia", che sarebbe in servizio sulla tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti.

L'ultimo contatto poi il silenzio

L'ultimo contatto avuto dall'elicottero è stato nella zona tra Apricena e San Severo sul basso Gargano. Un'area sulla quale è in corso un temporale. Sul posto partecipano alle ricerche oltre 40 militari dell'arma, tra cui i reparti speciali dei "Cacciatori di Puglia" che stanno raggiungendo le zone più impervie del promontorio del Gargano e ci sono anche tre elicotteri dei Carabinieri che sorvolano l'intera zona. Le battute di ricerca si stanno concentrando tra terra e mare nella zona tra San Severo, Apricena e Rignano Garganico, sempre nel Foggiano.

Il servizio turistico da e per le Tremiti

L'elicottero con cui si sono persi i contatti in provincia di Foggia è un volo della compagnia Alidaunia, con base a Foggia, che effettua una linea turistica di collegamento tra il capoluogo dauno e le isole Tremiti. Stando al programma orario di Alidaunia, in questo periodo il sabato sono programmati quattro voli di andata da Foggia e quattro di ritorno dalle Tremiti. Quello diretto dura circa venti minuti. Uno di andata e uno di ritorno prevedono anche scali a Peschici e Vieste, con durata di cinquanta minuti. La compagnia Alidaunia effettua anche servizi di protezione civile e servizi di elisoccorso 118.