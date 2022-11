"Una procura chiacchierona. Date risposte concrete. Date fiducia a una città che di voi, giustamente, non si fida". Questo il tono dei commenti dell'avvocato Mario Aiezza apparsi sui social di una testata locale e riguardanti la Procura di Foggia e il lavoro svolto per capire le dinamiche del tragico incidente in elicottero diretto al capoluogo​ dauno​ dalle Isole Tremiti.​

Una dura presa di posizione dell'avvocato che ha suscitato l'immediata reazione dell'associazione nazionale magistrati che ha voluto difendere il lavoro della procura stigmatizzando i commenti social di Aiezza. È il post dell'avvocato e presidente di Foggia dell'Aiga - Associazione italiana giovani avvocati - Mario Aiezza nel commentare sul web un articolo sulle indagini svolte dalla Procura di Foggia sul disastro aereo avvenuto sabato mattina sul Gargano costato la vita a sette persone. Sul punto si registra la dura presa di posizione della sezione di Foggia dell' Associazione Nazionale Magistrat.

La nota dell'Associazione Nazionale Magistrati

“L’associazione nazionale magistrati, Sezione di Bari e sottosezione di Foggia,​ esprime​ la propria​ solidarietà ai magistrati della​ Procura di Foggia​ in​ relazione ai commenti pubblicati dall’avvocato Mario Aiezza,​ sul social network​ Facebook,​ a seguito del​ tragico incidente aereo che è costato la vita a sette persone che viaggiavano su un elicottero diretto al capoluogo​ dauno​ dalle Isole Tremiti.​ ​ L’associazione nazionale magistrati esprime assoluta vicinanza all’ufficio di​ Procura, il cui​ continuo​ impegno​ nello svolgimento della funzione giurisdizionale è​ sotto gli occhi di tutti, stigmatizza​ le affermazioni dell’avv.​ Aiezza,​ che appaiono non solo offensive​ nei confronti di magistrati quotidianamente impegnati​ nello svolgimento della funzione, ma anche​ poco rispettose​ della​ immane​ tragedia​ che ha colpito le famiglie delle vittime, alle quali​ tutta la popolazione pugliese​ è vicina”. ​

Le esternazioni​ contro l’Ufficio​ requirente foggiano,​ anche per il tramite di un commento sulla pagina FB di una testata ​locale,​ “appaiono​ di​ particolare​ gravità​ proprio perché provenienti​ da un​ avvocato del​ Foro di​ Foggia, dal quale ci si attende rapporti improntati a dignità e a reciproco rispetto, come prevede il codice deontologico​ forense. ​ L’associazione nazionale magistrati​ valuta in maniera decisamente negativa​ la scelta dell’avvocato Aiezza, presidente della sezione foggiana dell’AIGA, di​ evocare una presunta​ sfiducia da parte della cittadinanza nei confronti della procura di Foggia, affermazione questa apodittica e di portata tale da ingenerare il convincimento di un isolamento dei magistrati di un ufficio​ impegnato su un territorio​ sempre più segnato da​ una grave emergenza criminale”.​ ​

“Evocare una presunta​ sfiducia​ da parte della collettività verso​ l’operato dell’autorità giudiziaria,​ tanto più in un caso in cui​ tale operato è appena stato avviato con il massimo e dovuto ​ investimento di risorse​ e nel pieno rispetto delle regole procedurali,​ contribuisce a segnare una​ dannosa​ distanza tra cittadinanza e​ servizio giustizia di cui il territorio​ foggiano​ non ha certamente bisogno​ e che è contraria alla realtà; la magistratura continuerà ​ a lavorare senza seguire le logiche del clamore mediatico, che spesso possono avere conseguenze negative non solo sulle indagini ma anche sulla vita personale degli indagati e spesso e dolorosamente anche sulla vita delle​ persone offese. ​ Come già osservato in passato, è opportuno che​ la libertà di critica si​ basi​ sulla completezza delle notizie e soprattutto sulla loro verità.​ ​ L’anm​ dunque esprime​ ferma vicinanza​ e solidarietà​ ai magistrati della​ procura di Foggia”.