Elezioni a Foggia, urne aperte fino alle 15. Affluenza in forte calo

Seggi nuovamente aperti a Foggia dalle 7 di questa mattina per le operazioni di voto per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale dopo oltre due anni di commissariamento. Cinque i candidati che concorrono alla carica di primo cittadino per oltre 700 candidati consiglieri. I seggi chiuderanno alle 15.

Foggia, affluenza in calo

Alle 23 di ieri, a chiusura dei seggi, l'affluenza era ancora molto bassa e ha fatto registrare, rispetto alle ultime consultazioni, un crollo del 20% di votanti. Aveva votato il 46,66% degli aventi diritto: meno della metà dei circa 120mila residenti chiamati al voto. Nel 2019, alla stessa ora, aveva votato il 66,74% degli aventi diritto. Al termine delle operazioni di voto inizierà lo spoglio elettorale. In caso di ballottaggio Foggia tornerà al voto domenica 5 e lunedì 6 novembre.