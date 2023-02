Droga, traffico internazionale dall'Albania: arrestato uomo di 48 anni, faceva da “palo”

La Polizia di Stato di Foggia ha eseguito un provvedimento di esecuzione della pena della reclusione di 5 anni e 4 mesi nei confronti di un uomo di 48 anni di Vieste, condannato per reati riguardanti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, con carattere transnazionale, accertati nel periodo febbraio-settembre 2014.

L'indagine, denominata «Coast to Coast», coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bari, nel mese di febbraio 2017, aveva portato all'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone, tra le quali esponenti di spicco della criminalità garganica e sanseverese, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo e con responsabilità diverse, in relazione ai reati contestati. Le investigazioni avviate dalla Squadra Mobile di Foggia, in collaborazione con il Commissariato di Manfredonia, hanno fatto emergere l'esistenza di una organizzazione criminale italo - albanese e di ricostruire la tecnica operativa utilizzata per fare entrare in Italia ingenti quantità di sostanze stupefacenti dall'Albania. Nello specifico, dopo aver caricato la sostanza su imbarcazioni lungo la costa albanese, queste ultime raggiungevano le coste italiane, scaricavano la sostanza che veniva trasportata in luoghi sicuri per lo stoccaggio e per la successiva immissione nel mercato illecito.

L'inchiesta

Nel corso dell'inchiesta, attraverso servizi di osservazioni e attività tecniche di intercettazione, sono state raccolte prove sulle condotte illecite riscontrate, tra l'altro, dal sequestro di circa 1000 chilogrammi di marijuana e dal conseguente arresto in flagranza di reato di due persone (un cittadino italiano e uno albanese) fermate e controllate in mare aperto, al largo della costa barese, dalla Squadra Mobile di Foggia in collaborazione con il Gico e la Sezione Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, a bordo di una imbarcazione da diporto con la quale era stato prelevato il «carico» di stupefacenti dalle coste albanesi e che avrebbero dovuto trasportare e sbarcare in una insenatura di Vieste.

Nel corso dell'indagine è stato possibile constatare che il viestano colpito dal provvedimento metteva a disposizione, per l'approdo del natante che trasportava lo stupefacente, una struttura sita sulla costa di Vieste e svolgeva la funzione di «palo» durante le fasi di trasbordo dello stupefacente dal natante al furgone, per il successivo trasporto su strada fino ai luoghi di stoccaggio.L'uomo, per il quale la Corte d'Appello di Bari ha sentenziato la pena della reclusione di anni 5 e mesi 4, è stato rintracciato a Vieste nella propria abitazione e, al termine delle incombenze di Legge, è stato rinchiuso nel carcere di Foggia.